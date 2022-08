Meteo 15 giorni: ultime battute di CALDO, poi graduale CAMBIAMENTO del TEMPO

L'estate non è più quel mostro di stabilità e di calore che ha funestato il mese di luglio, non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente. L'alta pressione è ancora attiva, ma si presenta più debole e si fa spesso sorprendere da correnti instabili sia da nord che da ovest.

Nel prossimo week-end assisteremo ad un'intensificazione dei temporali in Italia (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/nel-fine-settimana-estensione-dei-temporali-a-quasi-tutta-l-italia-/94707/). Successivamente, all'inizio della settimana prossima, l'alta pressione dovrebbe rimontare, determinando sole e caldo da nord a sud con la quasi totale assenza di fenomeni.

La media degli scenari del modello americano valida per martedi 30 agosto, mostra il suddetto scenario anticiclonico sull'Italia:

Il flusso atlantico tenderà temporaneamente ad alzarsi di latitudine e tutta la nostra Penisola sarà tra le braccia del sole e del caldo, che potrebbe essere anche intenso al centro, al sud e sulle Isole.

Stando alle mappe odierne, dovrebbe trattarsi di una rimonta del tutto temporanea. Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 4 settembre, notiamo il cedimento dell'alta pressione ad iniziare dal settentrione

Notate le correnti atlantiche che entreranno con decisione al nord e su parte del centro a suon di temporali e cali termici. Al sud e sulle Isole ancora sole e caldo, ma in via di successiva attenuazione.

