Meteo 15 giorni: situazione ancora BLOCCATA, per il momento non se ne esce!

L'Italia ha tanta voglia di autunno! Anche gli irriducibili amanti del sole e del bel tempo si stanno accorgendo che così è davvero troppo e che urge al più presto un cambiamento.

E' stato un anno tra i più infausti (dal punto di vista meteo) dell'ultima storia recente. Si sperava che almeno l'autunno riuscisse a mettere una pezza al grave deficit idrico che pervade molte regioni, ma oltre far cadere acqua dal cielo con il contagocce, la natura ci spara addosso ondate di caldo come se fossimo in piena estate, con una situazione che è ormai fuori controllo.

Qualche pioggia potrebbe arrivare al nord tra il week-end e l'inizio della settimana prossima (si spera che sia il più abbondante possibile), ma complessivamente ancora non si nota una svolta decisa delle condizioni meteorologiche in grado di farci affermare che l'era dell'anticiclone perenne è finalmente giunta al termine.

Iniziamo la nostra consueta analisi con la probabilità di pioggia a scala europea prevista per venerdi 28 ottobre:

Le perturbazioni e la pioggia sarebbero ad un passo dall'Italia. Si spera che l'alta pressione venga ridotta al più presto in modo da far entrare finalmente l'autunno dalle nostre parti. Invece dalla cartina si nota ancora quel buco bianco senza precipitazioni che è la traccia dell'anticiclone che ancora tormenterà le nostre regioni, specie il centro e il sud. Al nord qualche pioggia potrebbe arrivare, ma a vedere questa mappa si tratterebbe di poca cosa ed interesserebbe solo alcune regioni.

Proviamo ad andare oltre, arrivando a lunedi 31 ottobre; questa la situazione prevista dalla media degli scenari americana:

Si nota qualche passo avanti delle correnti atlantiche verso l'Italia, ma ancora troppo poco per poter gridare finalmente al cambiamento; il gobbone africano sarà sempre ben disteso alle basse latitudini del Mare Nostrum e potrebbe ritirarsi del tutto solo successivamente.

L'autunno potrebbe finalmente arrivare a novembre? E' ciò che ci auguriamo tutti, ma al momento non possiamo dare nessuna certezza a riguardo. Continuate quindi a seguirci.

