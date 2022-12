Meteo 15 giorni: si punta a dopo l'Epifania per possibili CAMBIAMENTI

L'Epifania, tutta l'alta pressione se la porta via? Si spera che sia così, stando alle mappe attuali. E' inevitabile la prudenza, con una situazione che andrà vissuta passo-passo, alla luce di ciò che ci viene proposto giorno per giorno dai modelli previsionali.

L'inverno al momento si è impantanato, ma non è assolutamente detto che all'inizio del nuovo anno non possa riprendersi, sfornando magari situazioni interessanti in chiave fredda e nevosa per la nostra Penisola.

Oggi possiamo dire, con buona probabilità di riuscita previsionale, che fino al giorno dell'Epifania non succederà granchè in Italia. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio proprio per il 6 gennaio:

I massimi di pressione saranno sbilanciati ad est. Ciò significa che l'Italia resterà esposta ad infiltrazioni umide dall'Atlantico che potrebbero portare qualche pioggia sui settori più occidentali, il tutto asscociato ad un clima mite da nord a sud.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando coraggiosamente a martedi 10 gennaio, notiamo un lento cambiamento di configurazione:

Quella che vedete è sempre la media degli scenari americana valida per la giornata suddetta. E' evidente lo spostamento dei massimi di pressione in Atlantico e l'arrivo di aria più fredda dai quadranti settentrionali che potrebbe riportare le temperature e l'atmosfera ad uno standard maggiormente invernale.

A tal proposito vi mostriamo il QUANTILE 25% A 850 (1500 metri di altezza), lo scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di martedi 10 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Sebbene la probabilità resti bassa (25%), si nota qualche progresso da parte del freddo di scendere verso sud ed inglobare almeno in parte la nostra Penisola. Vedremo se tale tendenza verrà mantenuta nei prossimi giorni; tuttavia è già un piccolo segnale positivo. Continuate quindi a seguirci.

