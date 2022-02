Meteo 15 giorni: segnali di svolta o solito fuoco di paglia?

Il protagonista indiscusso di buona parte di questo inverno, ovvero l'anticiclone, potrebbe rimarcare ulteriormente la propria egemonia anche nel corso della seconda decade di febbraio. L'improvviso cambiamento che potrebbe realizzarsi tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, accennato in questo articolo, potrebbe non essere seguito da condizioni meteorologiche invernali o quantomeno volte al maltempo.

Dopo l'ipotetica ondata di maltempo prevista per l'inizio della prossima settimana (14-16 febbraio) l'alta pressione potrebbe tornare a fare la voce grossa nel Mediterraneo trascinando nuovamente masse d'aria più miti dai settori sud-occidentali.

Ma come mai questa persistenza estenuante delle solite figure bariche? La causa principale di questa stasi meteorologica risiede nel notevole rinforzo del vortice polare tra il Canada, la Groenlandia ed il polo nord: l'accelerazione dei venti nei suddetti territori impone un appiattimento degli anticicloni tra l'Atlantico e l'Europa meridionale, mentre le perturbazioni più fredde e instabili scorrono alle latitudini settentrionali.

Ad inizio prossima settimana il fronte nord Atlantico sarà talmente maestoso da abbassarsi di latitudine e lambire finanche la nostra penisola, ma successivamente una pessima disposizione del vortice polare potrebbe rispedire l'anticiclone sulle nostre teste (nel periodo tra 17 e 21 febbraio).

Insomma a poco potrebbe servire il ritorno di qualche pioggia e qualche nevicata tra 12 e 16 febbraio (anche in alcune aree del nord). La siccità potrebbe continuare a dilagare e mettere in serio pericolo lo stato della neve in alta quota ed anche le coltivazioni.

Ribadiamo che queste tendenze a 15 giorni, seppur condivise dalle medie degli scenari dei principali modelli matematici (GFS e ECMWF), possiedono un indice di affidabilità medio-basso e pertanto sono suscettibili di cambiamenti.

