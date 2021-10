Meteo 15 giorni: se oltre al MALTEMPO arrivasse anche la NEVE?

Anche oggi confermiamo a pieno titolo un avvio di novembre all'insegna del maltempo sulla maggior parte delle regioni italiane.

L'alta pressione che attualmente si distende sull'Europa centrale e gran parte d'Italia (ad eccezione del meridione) tenderà a ritirarsi in Oceano. Al suo posto prenderà piede una struttura perturbata e progressivamente più fredda che interesserà l'Italia nell'arco della prima decade novembrina.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 3 novembre (tra una settimana esatta):

Dicevamo dell'alta pressione che si sposterà con la sua parte più forte in Oceano. Sul suo fianco orientale scorreranno correnti fredde di matrice polare che daranno luogo ad una depressione in prossimità del Golfo Ligure. Con questa situazione, il maltempo sarebbe esteso al nord, parte delle regioni centrali e la Campania, in un contesto termico comunque non ancora particolarmente freddo.

In altre parole, arriveranno finalmente le piogge anche nelle aree bisognose del nord e del centro, mentre la neve cadrà in quantità sulle Alpi, ma a quote superiori a 1600-1800 metri.

Successivamente, le correnti in discesa da nord-ovest potrebbero diventare progressivamente più fredde. A titolo di esempio, vi mostriamo lo scenario ufficiale del modello americano che mostra le temperature a 1500 metri di altezza per la giornata di sabato 6 novembre:

Per prima cosa, osservate il freddo che scenderà su gran parte del nostro Continente. In secondo luogo, se questa situazione fosse confermata, si potrebbero avere nevicate al nord a quote davvero interessanti per la stagione.

Quanto è probabile questo scenario freddo e nevoso? Per rispondere alla domanda, esaminiamo la probabilità che l'isoterma 0° a 1500 metri riesca ad irrompere sull'Italia nel periodo suddetto, ovvero tra tra sabato 6 e domenica 7 novembre:

Tenendo conto che si tratta di una previsione a lungo termine, notiamo che la probabilità in questione non è affatto bassa in prossimità dei settori alpini ed è compresa tra 50 e 65%. Anche sulla Pianura Padana fino alla Liguria si nota un 40% di probabilità; 30% invece che l'isoterma 0° a 1500 metri raggiunga la Toscana.

Per il nord Italia si tratta quindi di una probabilità bassa, ma non bassissima. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far scadere questa percentuale; continuate quindi a seguirci.

