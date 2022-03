Meteo 15 giorni - PIOGGIA? Ci riproveremo dopo metà mese

Si spera che dopo la metà del mese la pioggia torni a cadere anche al nord, segnatamente al nord-ovest, dopo il fallimento di questi giorni. Le prospettive delle mappe attuali non sono del tutto negative; sembra infatti che l'appuntamento con la pioggia sia stato solo rinviato attorno al 17-18 marzo.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 17 marzo:

La saccatura che nei prossimi 3-4 giorni snobberà l'Italia per dirigersi verso la Penisola Iberica, potrebbe lasciare una depressione autonoma tra il nord Africa e il Mediterraneo occidentale durante la prossima settimana.

In un secondo momento, la struttura di maltempo potrebbe risalire e mettere sotto umide correnti di Scirocco la nostra Penisola, con piogge abbastanza ben distribuite nel tempo e nello spazio.

A tal proposito, vi mostriamo la probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 18 marzo:

La mappa in questione è al momento piuttosto confortante e si spera che le cose vadano realmente in questi termini. Tutta la nostra Penisola sarà abbracciata da una probabilità di pioggia tra media ed elevata, con punte molto elevate in prossimità della Sardegna.

Pioggia, ma in un contesto mite e umido; in pratica ciò che servirebbe adesso per fronteggiare i postumi di un inverno assurdo su molte regioni dello Stivale.

Volgendo lo sguardo ulteriormente avanti, la situazione diviene molto complessa e confusa. Questa è la media degli scenari del modello amercano per lunedi 21 marzo, primo giorno della primavera astronomica.

Purtroppo, la mappa rimarca ancora la latitanza delle perturbazioni atlantiche in favore di una circolazione fresca ed instabile proveniente dai quadranti orientali. Piogge quindi a carattere di rovescio e non diffuse, ma comunque presenti sul territorio italiano, in attesa che qualche perturbazione da ovest ci venga finalmente a trovare.

