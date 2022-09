Meteo 15 giorni: PIOGGE AUTUNNALI in vista?

Il prossimo fine settimana potrebbe aprire una fase molto instabile e piovosa sulla nostra Penisola (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/medio-termine-marcato-peggioramento-sui-settori-occidentali-nel-prossimo-week-end-/94939/).

L'ultima settimana di settembre, secondo le mappe a nostra disposizione, potrebbe essere governata da masse d'aria instabile con frequenti formazioni depressionarie in sede italica. In altre parole, la pioggia potrebbe tornare su molte aree della nostra Penisola, anche su quelle regioni dove il fabbisogno idrico è ormai una necessità impellente.

La prima mappa ci mostra il quadro sinottico secondo la media degli scenari del modello americano previsto per martedi 27 settembre:

Sul fianco orientale dell'alta pressione delle Azzorre scenderanno correnti fresche ed instabili dal nord Atlantico che formeranno una depressione sul centro-nord della nostra Penisola.

Con una situazione siffatta, la pioggia dovrebbe riguardare quasi tutta la Penisola come mostra la mappa della probabilità di precipitazioni per la giornata in questione:

Probabilità media o elevata su quasi tutta l'Italia, in modo particolare lungo le regioni tirreniche e al nord-est. Meno probabile la pioggia invece sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

Volgendo lo sguardo oltre, questa è la probabilità di pioggia imbastita sempre dal modello americano, per venerdi 30 settembre:

Ancora le aree tirreniche, la Sardegna occidentale e il nord-est avranno una probabilità di pioggia media, solo localmente elevata. Anche il resto d'Italia comunque non dovrebbe stare a guardare, seppure con una probabilità che possa piovere leggermente minore.

Infine, diamo anche uno sguardo al lato termico. Queste sono le temperature a 1500 metri previste in Italia nell'arco della giornata di venerdi 30 settembre:

Clima fresco, se non del tutto freddo, poco a nord delle Alpi. Da noi avremo un clima mite e gradevole, un po' fresco solo sotto eventuali rovesci.

