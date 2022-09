Medio termine: MARCATO PEGGIORAMENTO sui settori occidentali nel prossimo week-end?

Il settore di nord-ovest, segnatamente il Piemonte, la bassa Lombardia e la Liguria, sta soffrendo di una siccità senza precedenti. Anche gli impulsi che sono transitati nei giorni scorsi hanno saltato in maniera quasi maniacale queste zone, che si trovano quindi con un deficit idrico disarmante. Basti pensare che su alcune aree del Genovese il suddetto deficit supera i 1000mm!

Arriverà finalmente un po' di pioggia sul nord-ovest? Le mappe per il fine settimana sono abbastanza confortanti, ma sappiamo che basta davvero poco per rovinare tutto l'impianto piovoso, come è successo molte volte nelle ultime settimane.

Speriamo che sia la volta buona, non solo per il nord-ovest, ma anche per alcuni settori del versante tirrenico, come l'alta Toscana o il Lazio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 25 settembre:

Depressione in prossimità delle Baleari e richiamo di correnti sciroccali cariche di umidità sul Tirreno. Sembrerebbe una situazione molto propizia per avere piogge su tutto il lato occidentale italiano, nord-ovest compreso.

Infatti, se esaminiamo la mappa della probabilità di pioggia in Italia valida sempre per domenica 25 settembre, si notano piogge confortanti in arrivo da ovest:

Sarebbe davvero una manna dal cielo! Il modello giudica ELEVATA la probabilità di pioggia al nord-ovest, sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno, MEDIA o BASSA sul resto della Penisola.

Per il momento si tratta solo di una tendenza. Di conseguenza chi aspetta con ansia la pioggia, non ci metta il cuore sopra. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci...

