Meteo 15 giorni: ondata di FREDDO ad inizio mese, poi forse un CAMBIAMENTO

L'inverno per ora non cambia le pedine in campo. Almeno fino ai primi di febbraio, si materializzerà ancora quella dicotomia climatica che ha caratterizzato gran parte della stagione invernale quest'anno, ovvero alta pressione e mitezza ad ovest, gelo e neve ad est.

Il nuovo mese potrebbe debuttare con un'ondata di freddo che seguirà grossomodo le mosse di quelle che l'hanno preceduta.

Diamo subito un'occhiata alla media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 2 febbraio:

Alta pressione ben salda ad ovest e rientro freddo sull'Italia, con interessamento diretto del versante adriatico e del meridione. Su queste zone saranno anche possibili nevicate a bassa quota in Appennino accompagnate da forte vento. Niente di nuovo in quanto le restanti regioni italiane resteranno a guardare, segnatamente il nord che non avrà nessun fenomeno.

Sul fronte del freddo, vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi mercoledi 2 febbraio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Si notano isoterme alla medesima quota sull'Italia comprese tra -2° delle Isole e -6° del medio Adriatico, fino ad arrivare a -8° sulle Alpi orientali. Le probabilità di realizzo di questo scenario sono comprese tra 30 e 40%, quindi probabilità ancora medio-basse.

A seguire cosa potrebbe succedere? Analizziamo a tal proposito, la media degli scenari del modello americano valida per sabato 5 febbraio:

Primi segni di cambiamento! Si abbasserà un po' l'alta pressione, lasciando passare alcuni impulsi atlantici diretti verso l'Europa centrale e marginalmente l'Italia. Qualche pioggia o nevicata potrebbe quindi farsi vedere sulle Alpi e su alcune aree del nord, anche se non saranno ancora possibili passaggi perturbati importanti. Vedremo se questa modifica avrà un seguito o sarà solo un fuoco di paglia.

