Meteo 15 giorni: occasioni PIOVOSE e NEVOSE per il NORD dopo il 10 febbraio?

L'occasione piovosa per il settentrione arriva come un fulmine a ciel sereno che squarcia il brutto periodo siccitoso che sta attraversando questo settore italico. L'ultimo aggiornamento del modello americano, sia nella sua media che nello scenario ufficiale, promette l'arrivo di un po' di pioggia (ed un po' di neve in montagna) sulle regioni settentrionali dopo il 10 febbraio.

Analizziamo subito lo scenario ufficiale del modello di oltre oceano valido per sabato 12 febbraio:

Come si nota da questa mappa, l'Atlantico resterà ancora bloccato da un potente anticiclone, di conseguenza non si potrà ancora parlare di "sblocco circolatorio" su vasta scala.

Tuttavia, le correnti fredde questa volta potrebbero seguire una via nettamente più occidentale, interessando la Francia ed invorticandosi poi attorno ad una depressione centrata sul Golfo Ligure; questa situazione dovrebbe garantire un po' di pioggia sul nord Italia (anche al nord-ovest), oltre che l'arrivo della neve sui nostri versanti alpini e sull'Appennino settentrionale a quote non elevate.

A dare manforte a questa evoluzione abbiamo la media di tutti gli scenari del modello di oltre oceano che finalmente smette di vedere la solita alta pressione. La mappa si riferisce sempre a sabato 12 febbraio:

L'alta pressione dovrebbe defilarsi in Atlantico e consentire una discesa fredda "occidentalizzante" con successiva ciclogenesi sull'Italia, foriera di pioggia e neve anche sulle regioni settentrionali.

Per il momento si tratta solo di ipotesi ed invitiamo tutti a non metterci su il cuore; basterà infatti una maggiore accelerazione del getto per restare con un pugno di mosche in mano, stante l'eccessivo spanciamento dell'alta pressione ad est.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione, sperando di poter confermare il tutto. Continuate quindi a seguirci!

