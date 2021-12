Meteo 15 giorni: NEVE e GELO sotto l'albero?

Prima di immergerci nella nostra analisi, vi mostriamo un'ipotesi estrema del modello americano valida per la giornata di Natale:

Ipotesi estrema significa poco probabile (tra il 20 e il 25% la probabilità di realizzo). Tuttavia, non capita tutti i giorni - anche negli scenari alternativi del modello americano - di vedere quasi tutta l'Italia avvolta dal blu scuro, che testimonia tanto freddo, con isoterme a 1500 metri comprese tra -8 e -10° (tranne l'estremo sud e le Isole dove comunque si avrebbero termiche sottozero).

Andiamo però con ordine: già nel prossimio fine settimana potrebbe realizzarsi una prima irruzione di aria fredda che farebbe solo da apripista per nuove e più corpose discese fredde che colpirebbero l'Italia nel periodo natalizio.

La seconda mappa che vi mostriamo risulta decisamente più clemente rispetto alla cartina sopra; è la media di tutti gli scenari del modello americano valida per giovedi 23 dicembre:

Notiamo l'alta pressione disposta con la sua parte dinamica (quindi calda) tra la Spagna e le Isole Britanniche. Più ad est avremo l'ingerenza di correnti fredde (frecce bianche) provenienti direttamente dall'Europa nord orientale. Come vedete, l'Italia sarebbe interessata in pieno da questo trasporto freddo, con tutte le conseguenze del caso.

Quanto freddo potrà realmente entrare sull'Italia? E' una domanda dalla non facile risposta. In soccorso alla nostra richiesta, vi mostriamo la probabilità che le temperature a 1500 metri siano INFERIORI A -5° nella giornata medesima, ovvero giovedi 23 dicembre:

Sulle regioni nord-orientali e il versante adriatico questa probabilità viene al momento giudicata MEDIO-ALTA, ovvero tra il 55 e il 60%. Sul nord-ovest, l'alto Tirreno e parte del meridione peninsulare la medesima probabilità viene giudicata MEDIO-BASSA, ovvero tra il 40 e il 45%. Sulle altre aree viene invece giudicata BASSA, ovvero sotto il 40%.

...ma non basta! Per fare ulteriore chiarezza, vi presentiamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi sempre nella giornata di giovedi 23 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Anche questa è una carta notevole per i valori di temperatura che porta: tra 0 e -2° a 1500 metri sulle Isole, -4° tra la Calabria e il medio-basso Tirreno, -6° su gran parte del nord e del centro fino ad arrivare a -8° alla medesima quota sul nord-est ed estremo nord-ovest. La probabilità che questo scenario venga portato a compimento si aggira tra il 35 e il 45%, quindi per il momento MEDIO-BASSA.

Come avete notato, c'è tanta carne al fuoco (si fa per dire) per il periodo natalizio. Mai come in questo momento è però necessario seguire tutte gli aggiornamenti che vi verranno puntualmente forniti in base al comportamento dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

