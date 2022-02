Meteo 15 giorni: MARZO debutterà con il MALTEMPO?

L'inverno meteorologico ci saluterà il 28 febbraio, per fare spazio alla nuova stagione (la primavera) che speriamo determini un recupero del disavanzo idrico che su alcune regioni è davvero notevole.

Il mese di marzo, secondo i modelli attuali, potrebbe aprirsi con una nuova ondulazione perturbata che al momento sembra in grado di elargire qualche pioggia o nevicata anche sulle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata oggi dal modello americano per mercoledi 2 marzo:

Da notare come l'alta pressione sia sempre li, pronta a piombare sulla nostra Penisola come un falco. Fin tanto che la figura stabilizzante non se ne andrà da questa posizione, sull'Italia gli eventuali peggioramenti saranno rapidi e transitori ed assomiglieranno a "distrazioni" che l'alta pressione ogni tanto potrà concederci.

Dalla mappa si apprezza comunque una depressione centrata sul Mar Ligure, associata ad una perturbazione che nel suo movimento verso sud-est dovrebbe interessare tutta la nostra Penisola con piogge sparse ed un po' di neve sulle nostre montagne.

La posizione della depressione, almeno in fase iniziale, darebbe adito ad un coinvolgimento del nord Italia con la neve che tornerebbe a cadere anche a quote piuttosto basse. Passato questo disturbo, l'alta pressione come una molla, sarà pronta a scattare di nuovo verso di noi, assicurando la stabilità.

Ecco la mappa relativa a domenica 6 marzo (la media degli scenari del modello americano):

A parte forse un po' di variabilità sulle Alpi e parte delle regioni settentrionali, la situazione tornerà ad orientarsi verso il bel tempo e la mitezza da nord a sud.

