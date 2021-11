Meteo 15 giorni: MALTEMPO in agguato da metà mese sull'Italia?

Cosa bolle in pentola per la metà del mese di novembre in Italia? Nei prossimi giorni si formerà una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale che darà luogo a piogge forti in Sardegna e su parte della Penisola, specie al centro.

Successivamente, attorno al giorno 10 novembre, la depressione medesima dovrebbe arretrare verso le Baleari, permettendo all'alta pressione ormai presente sull'Europa centrale, di invadere anche l'Italia con condizioni di bel tempo e clima molto mite.

A tal proposito, ecco una mappa che ritrae la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 12 novembre:

A parte le ultime incertezze sulla Sardegna, questa situazione dovrebbe garantire bel tempo da nord a sud, con temperature molto miti nell'arco della giornata.

L'alta pressione, secondo le mappe attuali, dovrebbe però avere vita corta. Ad ovest potrebbe strutturarsi uno scivolo perturbato che impegnerebbe nei giorni seguenti l'Europa occidentale e l'Italia con frequenti episodi di maltempo.

Questo è lo scenario che potrebbe verificarsi nella giornata di mercoledi 17 novembre, sempre secondo il modello americano (probabilità comunque bassa, attorno al 30%)

Una maestosa saccatura potrebbe infilarsi nel bacino centro-occidentale del Mediterraneo, causando un'intensa fase di maltempo specie al nord, sul Tirreno e sulle Isole, anche se in un contesto abbastanza mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località