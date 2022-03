Meteo 15 giorni: la PIOGGIA arriverà dopo lo SCIROCCO?

Proviamo a ripercorrere in breve cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni sul Mediterraneo. Tra sabato e domenica una saccatura atlantica invece di progredire verso levante, sprofonderà tra il Mediterraneo occidentale, il Marocco e la Penisola Iberica.

La prima conseguenza per l'Italia sarà un aumento delle temperature connesso alla presenza di venti sciroccali di provenienza nord africana. In altre parole, il freddo che avremo nel prossimo week-end verrà spazzato via abbastanza in fretta all'inizio della prossima settimana da queste correnti.

La depressione, dopo essere stata "in parcheggio" per qualche giorno in sede iberica, potrebbe allargare le maglie, risalendo in parte di latitudine. Se le cose andassero così, la pioggia verrebbe garantita sull'Italia alla fine della seconda decade mensile, in un contesto mite e umido.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 18 marzo:

Notiamo una vasta area di alta pressione sull'Europa orientale che si contrapporrà ad una saccatura più ad ovest, che interesserà anche il Bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Correnti umide di Scirocco dovrebbero garantire la pioggia, quantomeno al nord-ovest, sul Tirreno e sulle Isole, in un contesto piuttosto mite e umido. Sarebbero in sostanza le piogge primaverili che quasi tutti aspettano, ma soprattutto una vera manna per il settore di nord-ovest.

Guardando ulteriormente a prua ed arrivando oltre il 20 marzo, la situazione diviene molto incerta, ma potrebbe essere riassunta da questa mappa:

Ancora niente perturbazioni atlantiche! L'eventuale instabilità e piogge a carattere di rovescio sarebbero la risultante di una confluenza tra aria fresca da est e umida da ovest. Non si nota per fortuna il ritorno di un lungo periodo comandato dall'alta pressione, di conseguenza un po' di pioggia dovrebbe essere garantita.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località