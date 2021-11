Meteo 15 giorni: L'INVERNO potrebbe giocare d'anticipo?

Dall'autunno dolce alla neve in un attimo? Andiamoci piano! Per il momento si tratta di tendenze a lungo termine, ma dalle mappe attuali sembra che la seconda parte del mese sia contraddistinta da temperature in forte calo e nevicate anche a bassa quota sullo Stivale.

L'alta pressione atlantica potrebbe ergersi verso nord e buttare giù aria fredda verso l'Europa centrale e l'Italia, con conseguenze tutte da verificare, ma attualmente orientate verso una rigidità quasi invernale.

Andiamo però con calma: fino a metà mese la situazione verrà governata prima da una depressione mediterranea, poi dall'alta pressione in allungo da ovest verso il Continente. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 16 novembre:

Allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Italia con bel tempo e clima mite da nord a sud. Le correnti fredde scorreranno più a nord senza interessare il Bel Paese.

Successivamente, l'alta pressione potrebbe ruotare il proprio asse, disponendosi lungo i meridiani in Atlantico. Sul suo fianco orientale verrà giu aria fredda che potrebbe interessare anche l'Italia attorno al giorno 20 novembre.

Questo è uno scenario estrapolato dal modello americano per sabato 20 novembre. Si tratta delle temperature previste a 1500 metri per la giornata in parola:

Buona parte del continente ed in parte anche l'Italia, potrebbero essere avvolti da condizioni fredde più o meno intense.

Questa invece è la probabilità che l'isoterma 0° a 1500 metri entri sull'Italia nella giornata medesima:

Al momento, la suddetta probabilità si aggira tra il 40 e il 50%, di conseguenza ancora MEDIO-BASSA. Continuate quindi a seguirci!

