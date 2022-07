Meteo 15 giorni: l'estate proverà a mostrare di nuovo le unghie, tuttavia...

Dopo la relativa fase di stanca che ha visto l'estate popolarsi di molti temporali, si tornerà all'antico con l'alta pressione nuovamente in rimonta sul Mediterraneo nei primi giorni di agosto.

Al momento non sembra trattarsi di una fase calda feroce come quella avvenuta a metà luglio ed anche la sua durata sembra decisamente minore. Tornerà comunque il sole da nord a sud, con i temporali che diverranno merce rara e si presenteranno in maniera sporadica sui rilievi nel corso del pomeriggio.

Il sollevamento del flusso atlantico e la nuova invasione dell'alta pressione africana è ben visibile dalla media degli scenari del modello americano valida per giovedi 4 agosto:

Ecco le perturbazioni che riprenderanno a scorrere oltre le Alpi, mentre l'Italia verrà abbracciata dal caldo intenso e dalla stabilità.

Quanto potrà durare questa situazione? Secondo la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio, non molto. Ecco infatti cosa potrebbe succedere nella giornata di lunedi 8 agosto:

E' palese l'abbassamento del flusso atlantico che dovrebbe interessare il nord con alcuni passaggi temporaleschi ed un clima meno caldo. Qualche riflesso si avrà anche al centro, specie nelle aree interne e adriatiche, mentre sulle Isole e al meridione il tempo seguiterà ad essere stabile e molto caldo.

