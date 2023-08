Meteo 15 giorni: Italia sospesa tra ESTATE (settembrina) e TEMPORALI

Osservando le mappe a medio e lungo termine oggi disponibili, possiamo affermare che l'inizio di settembre vedrà un tempo abbastanza consono al periodo.

Le perturbazioni interesseranno a fasi alterne le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, maggiormente esposte all'ingerenza delle correnti atlantiche. Al sud e sulle Isole sarà invece frequente l'alta pressione, con un po' di caldo che solo sporadicamente si prevede intenso.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di martedi 5 settembre:

Come abbiamo anticipato, l'Italia vivrà una situazione abbastanza comune nel mese di settembre. Correnti sud-occidentali e rischio di temporali al nord e su parte del centro, tempo soleggiato ed abbastanza caldo al sud e sulle Isole stante la presenza dell'alta pressione.

Sempre sul fronte dei fenomeni, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per martedi 5 settembre. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

A nord della linea bianca probabilità di pioggia media o elevata, addirittura molto elevata in sede alpina. Più a sud la medesima probabilità sarà invece bassa se non del tutto nulla.

Infine, facciamo un passo avanti e arriviamo al termine della prima decade mensile. La terza mappa è la media termica degli scenari a 1500 metri del modello americano valida per sabato 9 settembre:

Un po' di caldo sarà presente al sud, sulle Isole e su parte del centro, ma sarà un caldo del tutto sopportabile. Su tutte le altre regioni condizioni termicamente gradevoli con punte di caldo molto sporadiche.

