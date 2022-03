Meteo 15 giorni: IPOTESI NEVOSA in PIANURA al NORD: quanto sarà probabile?

Marzo potrebbe riservarci un brutto scherzo all'inizio della seconda decade mensile. La distanza previsionale è ancora impervia, di conseguenza aspettiamoci molti cambiamenti nei prossimi giorni. Tuttavia, il filo conduttore di tutte le elaborazioni rema verso un periodo freddo ed instabile che sarà seguito probabilmente dallo sfondamento delle correnti atlantiche più miti e umide verso la nostra Penisola.

Veniamo subito al sodo: la prima mappa è lo scenario ufficiale del modello americano valido per venerdi 11 marzo:

La mappa mostra un'interazione perfetta tra correnti fredde provenienti da est ed aria decisamente più umida e temperata proveniente da ovest. Il punto di impatto di questa interazione, secondo la mappa, sarebbe l'Europa centrale e le nostre regioni settentrionali, con nevicate diffuse che potrebbero avvenire anche in pianura.

La neve cadrebbe a quote basse anche al centro, mentre al sud solo in Appennino con la pioggia a quote inferiori.

Sarà possibile una cosa del genere o è solo una "sparata" del modello? Non è facile rispondere a questa domanda a quasi 10 giorni di distanza dall'evento. Un valido aiuto ci arriva dalla media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno, ovvero venerdi 11 marzo:

Notiamo che probabilmente l'interazione tra aria fredda da est (freccia blu) e correnti miti atlantiche (frecce rosse) ci sarà! Tuttavia i toni dovrebbero essere decisamente meno spinti specie sotto il profilo termico.

In sostanza, ci sarà una perturbazione, ma con neve solo a quote medie al nord e più elevate al centro-sud, senza scomodare la pianura.

Morale: la tesi dello scenario ufficiale del modello americano imbastita questo pomeriggio ci pare esagerata e verrà quasi sicuramente stemperata con i prossimi aggiornamenti.

Cosa succederà dopo? Come anticipato, dopo mesi di sosta, si potrebbe riaprire il flusso delle correnti occidentali umide e temperate. Ecco la media degli scenari valida per martedi 15 marzo:

La buona notizia è che le precipitazioni con questa situazione potrebbero verificarsi anche al nord con la neve che tornerebbe sulle Alpi. Un clima più mite sarebbe invece presente al centro e al sud con precipitazioni più sporadiche e limitate ai settori più occidentali.

