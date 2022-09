Meteo 15 giorni: ESTATE alle battute finali, spazio all'AUTUNNO?

Sono diversi giorni che stiamo seguendo le bizze delle correnti occidentali che hanno conquistato molto bene l'Europa centro-settentrionale. In Italia è ancora attiva l'alta pressione afro-mediterranea che nei prossimi giorni tenderà a disporsi con la sua parte più forte tra il nord Africa e le basse latitudini del Mediterraneo.

Ciò significa che fino a metà mese avremo un'Italia meteorologicamente divisa in due: al nord e su parte del centro transiteranno temporali ed aria meno calda, mentre il meridione e le Isole resteranno alle prese con un tempo più stabile e caldo.

La prima mappa estrapolata dalla media degli scenari americana, mostra nella giornata di giovedi 15 settembre residue condizioni anticicloniche al meridione e sulle Isole:

Notate invece il centro e il nord come saranno raggiunti a più riprese da correnti più fresche ed instabili occidentali che garantiranno un tempo variabile/instabile con rischio di piogge ed episodi temporaleschi sparsi.

Osservate adesso cosa potrebbe succedere due giorni dopo, sempre secondo la media degli scenari del modello americano. La mappa è valida per sabato 17 settembre:

L'opera delle correnti occidentali instabili sarà completata: in altre parole, l'alta pressione estiva verrà estromessa dall'Italia dove vigeranno condizioni di maltempo ed un clima molto più fresco.

Infine, come ultima mappa, vi proponiamo la probabilità di pioggia in Italia giudicata oggi dal modello americano per sabato 17 settembre:

Notate come la probabilità di pioggia media o alta si estenderà a quasi tutta l'Italia, ad eccezione forse dell'estremo sud. A ciò si accompagnerà anche un graduale calo delle temperature.

