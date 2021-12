Meteo 15 giorni: dopo la mitezza si rivede il FREDDO

La fase acuta dell'alta pressione che ci interesserà nel periodo di Capodanno non avrà vita lunga. Nei primi giorni del nuovo mese, la grossa bolla di aria calda dovrebbe sgonfiarsi, ritirandosi verso i propri territori di origine.

In un primo tempo non si tratterà di una svolta meteorologica verso il freddo. La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 5 gennaio ci mostra come probabilmente saranno le miti correnti oceaniche a farci uscire dalla trappola dell'alta pressione:

Tali correnti accompagneranno anche il transito di alcune veloci perturbazioni che daranno luogo ad un tempo variabile, a tratti uggioso, ma mite.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando fino a domenica 9 gennaio, le correnti portanti potrebbero subire una modifica:

La radice dell'alta pressione potrebbe spostarsi più ad ovest. Ciò dovrebbe consentire l'ingresso di correnti più fredde verso l'Italia (frecce blu) e allora forse la stagione invernale potrebbe tornare a mostrarci un volto più consono.

Anche esaminando lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di domenica 9 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili, si nota quanto detto poco sopra:

La nostra Penisola si troverebbe compresa tra 0° a 1500 metri nei pressi della Sardegna fino ad una -4° tra il nord-est e il versante adriatico. Non si tratterebbe di freddo intenso, ma si potrebbe comunque riassaporare un po' di inverno.

Questo scenario è attualmente probabile tra il 30 e il 40%, quindi una probabilità ancora medio-bassa di verificarsi. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o diminuire questa percentuale; continuate quindi a seguirci.

