Meteo 15 giorni: dopo l'alta pressione, le PIOGGE non tarderanno a tornare

Dopo un finale di settembre all'insegna del maltempo su molte regioni con piogge anche intense, la prima decade di ottobre sarà nettamente più gentile sotto il profilo meteorologico in Italia. Una buona notizia per chi ha subìto l'onta del maltempo nelle ultime settimane, mentre per chi ancora aspetta con ansia la pioggia (ad esempio il settore di nord-ovest) sarà un autentico pugno nello stomaco.

L'alta pressione inizierà a rimontare nel prossimo fine settimana e ci terrà compagnia per gran parte della settimana prossima, seppure con alcune incertezze.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 6 ottobre:

Alta pressione in piena azione sull'Italia con condizioni soleggiate quasi ovunque e temperature gradevoli.

Anche la mappa della probabilità di pioggia valida per la medesima giornata, ci mostra una scarsa propensione alle precipitazioni sul Bel Paese:

Dalla mappa si nota che solo la Sicilia avrà una probabilità media di veder piovere. Sulle altre regioni la medesima probabilità sarà bassa se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco.

L'alta pressione non dovrebbe mettere radici sull'Italia, anzi verrà spazzata via dalle correnti occidentali che dovrebbero fare il loro ingresso nella seconda decade mensile. Ecco una mappa che mostra il quadro sinottico estrapolato dalla media degli scenari americana valido per martedi 11 ottobre:

Correnti occidentali più o meno intense riporteranno la pioggia su diverse aree della nostra Penisola. La mappa della probabilità di pioggia valida per il medesimo giorno, martedi 11 ottobre, mostra quanto segue:

Rispetto alla mappa precedente, notiamo una probabilità di pioggia in aumento su gran parte delle nostre regioni, stante la ritirata dell'alta pressione dal Bacino del Mediterraneo e dall'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località