Meteo 15 giorni-CONFERME: seconda parte di marzo piÃ¹ PIOVOSA e DINAMICA

Ieri c'eravamo lasciati con le prospettive di un doppio attacco all'alta pressione che si doveva compiere nell'arco della seconda decade di marzo. Oggi possiamo ampiamente confermare il tutto, con prospettive abbastanza incoraggianti sul fronte delle piogge per la seconda parte del mese.

Ricordiamo che il primo attacco si compirà all'inizio della settimana prossima (si legga questo articolo per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-luned-e-marted-torna-la-pioggia-al-nord-le-prospettive-del-modello-americano-ed-europeo/96774/). A seguire vi sarà una breve parentesi di alta pressione che la mappa della probabilità di pioggia a scala europea individua per venerdi 17 marzo:

La mappa risulta molto esplicativa per individuare le aree di alta pressione, ovvero quelle zone dove la probabilità di pioggia è nulla (colore bianco sulla mappa).

Oltre al cuneo anticiclonico sull'Italia, si nota sulla sinistra la perturbazione in procinto di interessare l'Europa occidentale. Sarà proprio questo fronte che potrebbe generare una fase piovosa generalizzata sull'Italia tra sabato 18 e lunedi 20 marzo.

La media degli scenari del modello americano valida appunto per sabato 18 marzo, mostra la saccatura originata dalla perturbazione di cui sopra in procinto di interessare la nostra Penisola:

Una buona dose di pioggia dovrebbe quindi interessare il Bel Paese ad iniziare dai settori di ponente e dal settentrione. Esaminando infatti la mappa della probabilità di pioggia a livello italico valida per domenica 19 marzo, notiamo ciò che abbiamo appena accennato:

Osservate quante aree del centro-nord e parte del meridione saranno alle prese con una probabilità di pioggia ELEVATA, dove vedete il colore giallo sulla mappa. Il colore verde invece denuncia una probabilità di pioggia MEDIA.

Come vedete, nessuna regione presenta al momento probabilità di pioggia BASSA, segno che il tappeto piovoso derivato dalla perturbazione suddetta potrebbe essere sufficientemente esteso.

A seguire cosa potrebbe succedere? Le mappe in nostro possesso non contemplano per il momento la possibilità di avere alte pressioni opprimenti in sede italia, ma viene quotata l'ipotesi di nuove piogge; la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per martedi 21 marzo, non prevede infatti aree con scarse precipitazioni:

Secondo la mappa, la probabilità di pioggia seguiterà ad oscillare tra MEDIA ed ELEVATA anche all'inizio della terza decade mensile. Che sia l'inizio di una primavera più piovosa? Presto per dirlo adesso! Continuate a seguire i nostri aggiornamenti.

