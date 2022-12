Meteo 15 giorni: CONFERME per un tempo PERTURBATO e FREDDO

Di seguito, la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio e valida per giovedi 15 dicembre:

Le condizioni di maltempo che ci stanno accompagnando a fasi alterne da alcuni giorni dovrebbero avere un seguito. In sostanza, non c'è traccia di alte pressioni "ammazza-inverno" come succedeva gli anni scorsi.

Le figure anticicloniche seguitano a starsene alle alte latitudini facendo convergere il flusso atlantico dalle nostre parti; a tratti si manifestano anche interazioni con correnti fredde provenienti dall'est europeo. Tutto ciò garantirà un tempo nel complesso perturbato con piogge e nevicate che potrebbero cadere a quote basse se non in pianura soprattutto al nord.

Dal punto di vista termico, vi proponiamo il QUANTILE 25% A 850 hpa (1500 metri di altezza). Si tratta dello scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di venerdi 16 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

In altre parole, oggi sussiste il 25% di possibilità che nella giornata sopra citata l'isoterma -4° a 1500 metri possa interessare il settentrione con la -6° appoggiata alle Alpi e la 0° (alla medesima quota) distesa tra la Corsica e la Calabria. Si tratterebbe in sostanza di un'ondata di freddo di un certo interesse per il nord e parte delle regioni centrali.

Sul fronte della pioggia e della neve vi mostriamo la mappa delle probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 16 dicembre:

Probabilità di pioggia elevata dove vedete il colore giallo e molto elevata dove il colore tende al rosso. Il verde indica invece una probabilità di pioggia media.

Infine, spingendoci oltre, ecco cosa prevede la media degli scenari americana per domenica 18 dicembre:

Ancora niente alta pressione, ma depressioni e maltempo che seguiteranno ad interessare la nostra Penisola, seppure in un contesto meno freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località