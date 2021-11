Meteo 15 giorni: CONFERME per un fine mese PERTURBATO e con il FREDDO che guadagna punti

La fase di maltempo che ci sta interessando lascerà spazio ad un breve periodo stabile che si presenterà sull'Italia a ridosso del prossimo week-end. A seguire nuove incursioni perturbate saranno di casa nel Mediterraneo durante la prossima settimana, con piogge, temporali e nevicate a bassa quote specie al nord, stante un probabile abbassamento delle temperature.

Anche oggi possiamo confermare che lo schema barico a livello europeo di metà settimana prossima potrebbe essere questo:

La mappa in questione rappresenta la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 25 novembre. Si nota l'alta pressione defilata in Atlantico, mentre l'Europa centro-occidentale diverrà il bersaglio di correnti fredde di matrice artica che entrando sul Mediterraneo occidentale, daranno luogo ad una vasta depressione con maltempo sull'Italia; maltempo accompagnato anche da un consistente calo delle temperature con la neve che potrebbe cadere a bassa quota al nord.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 29 novembre, notiamo la persistenza di una situazione depressionaria sull'Italia, accompagnata da maltempo diffuso:

Una vasta saccatura si allungherà dall'Europa centrale fino al nostro Mare, generando maltempo a ripetizione sul nostro Paese. L'alta pressione resterà defilata in Atlantico, senza velleità di conquista del Mediterraneo.

Quanto freddo potrebbe entrare in Italia? A tal proposito vi mostriamo lo scenario a 1500 metri più favorevole al freddo, tralasciando gli scenari più estremi e meno probabili:

La mappa è incentrata per domenica 28 novembre e ci mostra l'isoterma 0° a 1500 metri che potrebbe raggiungere addirittura il sud peninsulare, con la -4/-5° sempre a 1500 metri che si adagerebbe sulle Alpi. Questo scenario, indubbiamente freddo per gran parte d'Italia, ha il 30-35% di probabilità di verificars i; tale percentuale verrà monitorata nei prossimi giorni alla luce delle nuove emissioni dei modelli. Continuate pertanto a seguirci.

