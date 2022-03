Meteo 15 giorni: buone occasioni piovose per tutta l'Italia

La seconda metà di marzo potrebbe esordire con piogge più o meno intense in Italia, accompagnate da un clima più mite.

Cosa succederà in sostanza? Vediamo ciò che ci propone quest'oggi la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 16 marzo:

Le mappe odierne, in sostanza, confermano ciò che veniva contemplato ieri, ovvero la creazione attorno a metà mese di una depressione centrata tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Questa metterà correnti di Scirocco molto miti, ma umide (frecce rosse), che interesseranno l'Italia ad iniziare dai settori di ponente e dalla Sardegna. Da queste regioni partiranno piogge più o meno intense che nei giorni successivi potrebbero estendersi a quasi tutta l'Italia.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia attesa sul nostro Paese per la giornata di venerdi 18 marzo:

Si può notare una probabilità di pioggia compresa tra media ed elevata sull'Italia, con punte anche molto elevate sulla Sardegna e nelle zone interne dell'Italia centrale. Sarebbe in sostanza una manna specie per quelle regioni che non vedono pioggia praticamente da 3 mesi.

A seguire, attorno al giorno 20 marzo, la situazione diverrà davvero incerta.

Probabilmente non verremo interessati da alte pressioni, ma nemmeno da situazioni piovose, anche se le perturbazioni atlantiche saranno ad un passo da noi. Sembra comunque prevalere un tipo di tempo variabile, piuttosto fresco, con qualche precipitazione qua e la. Vedremo...

