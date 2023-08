Meteo 15 giorni - buone notizie: potrebbero arrivare PRECIPITAZIONI ed aria decisamente più FRESCA

Dopo la lunga ed estenuante fase calda che stiamo vivendo, ci spetterà un po' di refrigerio ed alcune precipitazioni? Abbiamo già affrontato questo discorso in mattinata (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/quando-usciremo-dall-incubo-del-caldo-le-mappe-della-liberazione-/98414/ )

Servirà ancora molta pazienza perchè un mostro anticiclonico del genere è impensabile da eliminare con uno schiocco di dita. Servirà tempo, ma nel prossimo week-end si dovrebbero raccogliere i primi risultati quantomeno al nord e al centro.

La prossima settimana invece dovrebbe cambiare tutto. La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nella giornata di martedi 29 agosto:

L'alta pressione verrà messa a sedere dalle correnti nord atlantiche (frecce blu) che determineranno condizioni meteorologiche gradevoli ed accompagnate anche da precipitazioni.

Queste sono le temperature a 1500 metri attese in Italia per la giornata in parola, ovvero martedi 29 agosto:

Il caldo intenso verrà rispedito sul nord Africa e su quasi tutta l'Italia dovrebbe aleggiare un clima gradevole. Un po' di caldo, ma del tutto sopportabile, sarà presente solo sulle estreme regioni meridionali.

Sul fronte delle piogge, la terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero martedi 29 agosto. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Rischio di piogge o temporali elevato al nord-est e sull'Appenino settentrionale, medio in genere sulle altre regioni ad eccezione delle isole e l'estremo sud dove il medesimo rischio sarà basso.

Infine, diamo uno sguardo in avanti fino a sabato 2 settembre. Questo il quadro delle temperature a 1500 metri attese nella giornata in parola:

Al sud e su parte del centro potrebbe tornare un po' di caldo, ma del tutto sopportabile, mentre sul resto d'Italia avremo la persistenza di un clima gradevole ed a tratti anche instabile.

