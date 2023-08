Quando usciremo dall'INCUBO del CALDO? Le mappe della LIBERAZIONE!

Ancora qualche giorno di pazienza, anzi, di sofferenza, prima che questo mostro anticiclonico inizi a piegare la testa e consenta i primi ingressi più freschi ed instabili a partire dal settentrione.

Fino a giovedì 24 agosto ci sarà però da soffrire. Poi lentamente il caldo atroce dovrebbe ripiegare verso i propri territori di origine, liberando almeno in parte la nostra Penisola dalla sua oppressione.

Al netto delle corse ufficiali dei modelli che stanno subendo non pochi balletti, il responso più reale della situazione in divenire è fornita dalle rispettive medie.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 26 agosto:

Una bella mappa liberatoria per le regioni settentrionali ed in tendenza anche per il centro e parte del meridione. Le frecce blu indicano le correnti più fresche nord atlantiche che interesseranno già il settentrione con un calo termico ed alcuni temporali.

Progressivamente, verrà interessato anche il centro e parte delle regioni meridionali, con l'alta pressione che tenderà a ritirarsi verso sud, lasciando spazio ad un clima nettamente più gradevole.

La media degli scenari del modello canasese per il medesimo giorno risulta praticamente sovrapponibile a quella americana:

Anche questo modello mostra l'avanzata delle correnti più fresche nord atlantiche sulle regioni centro-settentrionali, con temporali e calo delle temperature; il tutto dovrebbe poi estendersi anche al resto d'Italia entro la fine del mese.

La terza ed ultima mappa è la media degli scenari del modello europeo valida sempre per sabato 26 agosto:

C'è da dire che questo modello non sta attraversando un buon momento sul fronte dell'affidabilità. Tuttavia, anche la sua media opta per un ritiro dell'alta pressione dall'Italia, ma più lento rispetto ai primi due.

MORALE: il prossimo fine settimana dovrebbe sancire la fine di questo incubo caldo ad iniziare dalle regioni settentrionali. Vedremo se le cose andranno realmente così.

