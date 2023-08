Tra la fine di agosto ed i primi di settembre si potrÃ  parlare di ROTTURA STAGIONALE?

Gli italiani attendono la fine di questo incubo, che sta mettendo a dura prova anche gli amanti assidui del sole e del bel tempo. Una cosa è il bel tempo estivo, un'altra è l'incubo caldo che stiamo vivendo e che non da tregua alla nostra Penisola da giorni.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF per la fine di agosto e l'inizio di settembre è ottimista circa una battuta di arresto dell'estate che oltre a spazzare via la canicola, porterà anche delle precipitazioni da nord a sud. Vi ricordiamo che si tratta di tendenze a medio e lungo termine che devono essere prese con molta cautela ; tuttavia, si vede la luce in fondo al tunnel e questo ci sembra importante.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie termiche previste dal suddetto modello nel lasso temporale compreso tra il 28 agosto e il 3 settembre:

Dopo la fase rovente che stiamo attraversando, sembra probabile un periodo con un relativo sottomedia termico sull'Italia, valutabile tra il mezzo grado e il grado. Le regioni meridionali e del basso versante adriatico avranno invece temperature attorno alla media del periodo.

Buone notizie anche dal punto di vista della pioggia. Queste sono le anomalie pluviometriche attese in Italia nel medesimo periodo, ovvero tra il 28 agosto e il 3 settembre:

Tranne le regioni meridionali che avranno precipitazioni in media, sul resto d'Italia sembra probabile un periodo con piogge al di sopra della media.

Si potrà quindi parlare di rottura stagionale? Beh, il mostro estivo mediterraneo ci ha abituato a fasi calde anche nel mese di settembre, che a differenza di 20-30 anni fa è ormai un mese completamente estivo. Di conseguenza, il caldo atroce che stiamo sperimentando in questi giorni molto probabilmente non tornerà piu per una questione di inclinazione dei raggi solari, oltre alle notti ormai più lunghe. Tuttavia, non possiamo escludere periodi caldi anche a settembre. Si spera ovviamente che ciò non succeda, ma visto l'andazzo degli ultimi anni, sarà molto difficile che non accada.

