Meteo 15 giorni: avremo altre occasioni di MALTEMPO e FREDDO sulla nostra Penisola!

Il maltempo sembra averci preso gusto ad entrare di prepotenza sulla nostra Penisola con pioggia, vento ed anche la neve. La scorsa settimana c'eravamo lasciati con l'alta pressione in affanno che non riusciva a distendersi con decisione sull'Italia.

Quest'oggi non possiamo che confermare quanto appena detto: l'alta pressione resterà di quinta sul Vicino Atlantico convogliando masse d'aria fredde ed instabili da nord-ovest al centro del Mediterraneo. Facile quindi prevedere un tempo non buono sulla quasi totalità delle nostre regioni, con il freddo che si farà sentire a fasi alterne.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di martedi 7 dicembre:

Alta pressione forte in pieno Atlantico che getterà correnti fredde sul Mediterraneo (frecce blu): esse attiveranno depressioni e maltempo che terranno sotto scacco gran parte della nostra Penisola.

A tal proposito, vi mostriamo la probabilità di pioggia in Italia relativa alla giornata suddetta, ovvero martedi 7 dicembre:

Una probabilità di pioggia media al centro e al nord, elevata su parte del meridione e sulle Isole, sancirà l'egemonia del maltempo a scala italica nel periodo suddetto. Ovviamente in caso di basse temperature, la pioggia si trasformerà in neve anche a quote non elevate.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 11 dicembre, la media degli scenari del modello americano mostra una situazione quasi analoga alla precedente:

Ancora una volta, l'alta pressione non riuscirà a distendersi franca nel Mediterraneo e sull'Italia, che resterà invece avvolta da un clima instabile e abbastanza freddo.

Infine, quale sarà la massima intensità del FREDDO che nel frattempo arriverà in Italia? A tal proposito vi mostriamo lo scenario più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di mercoledi 8 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Lo scenario più freddo, che al momento ha una probabilità di realizzo tra il 35 e il 45%, ci mostra una temperatura a 1500 metri quasi ovunque sottozero, con punte di -4° alla medesima quota al nord e -2° al centro. Resterebbero con isorterme positive solo la Sicilia e la punta estrema della Calabria.

