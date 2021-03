Meteo 15 giorni: arriva il super anticiclone!

Sembra assai probabile che, entro la metà del mese, intervenga una fase di tempo stabile, soleggiato e mite, di marcata impronta primaverile, come evidenziano in maniera sempre più palese le mappe del tempo a lungo termine.



Se sino a domenica 14 saranno le correnti occidentali a proporsi sul Continente spingendo diversi fronti nuvolosi ad attraversarne il settore centrale, senza peraltro coinvolgere il nostro Paese, da lunedì 15 la rimonta anticiclonica spegnerà tutte le velleità atlantiche, ecco la sequenza del passaggio dalle correnti da ovest alla spettacolare espansione del cuneo anticiclonico subtropicale:

In un contesto simile le temperature diurne si porteranno oltre i 15°C al nord, oltre i 18-20°C al centro e al sud, come si nota da questa mappa a 1500m prevista per martedì 16 marzo:

Il rischio pioggia sarà conseguentemente pari a 0 per il periodo in oggetto in Italia, come si nota nella mappa seguente:

E quanto durerà? Probabilmente almeno sino al 22-23 marzo, poi è possibile ma non è affatto certo, che intervenga uno sbilanciamento dell'anticiclone verso nord e l'affondo di correnti fredde dal nord Europa verso il Mediterraneo.



IN SINTESI

Il tempo compreso tra metà mese e il 22-23 marzo sarà caratterizzato da temperature miti e da condizioni anticicloniche che garantiranno giornate soleggiate e di stampo primaverile.