Meteo 15 giorni: ancora MALTEMPO e piuttosto FREDDO, poi forse una TREGUA...

Cosa bolle in pentola per la metà di dicembre in Italia? Secondo le mappe oggi disponibili, il maltempo sull'Italia potrebbe proseguire a fasi alterne almeno fino al termine della prima decade di dicembre. Successivamente, il rinforzo del vortice polare dovrebbe far distendere l'alta pressione atlantica verso la nostra Penisola con un miglioramento del tempo ed una maggiore mitezza quasi ovunque.

Andiamo però con ordine; la prima mappa ci mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 9 dicembre:

E' una mappa che promette maltempo sull'Italia con la neve che potrebbe cadere anche a bassa quota specie al nord e al centro. Notate l'alta pressione ancora disposta di quinta sul vicino Atlantico che si limiterà a fare da scivolo alle fredde correnti nord Atlantiche.

Quanto freddo arriverà? Secondo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di giovedi 9 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili, si notano isoterme alla medesima quota al di sotto dello zero al nord e al centro:

L'isoterma 0° taglierebbe in due le regioni centrali, mentre al nord si andrebbe tra -2° e -4° sempre a 1500 metri, ideali per la neve a bassa quota. Questa evoluzione ha una probabilità di verificarsi stimata attorno al 40-45%.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando attorno alla metà del mese, notiamo che l'alta pressione tenterà l'allungo verso la nostra Penisola, dispensando condizioni meteo piu stabili e temperature in aumento; la mappa si riferisce a martedi 14 dicembre:

Tempo stabile sull'Italia, ma con l'aggravante di nebbie, foschie ed inquinanti che ristagneranno a livello del suolo specie sulla Pianura Padana. Si tratta al momento di una tendenza a lungo termine che andrà ampiamente confermata nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci!

