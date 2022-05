Meteo 15 giorni: alta pressione poi correnti INSTABILI da EST

L'alta pressione sta per invadere tutta la nostra Penisola e salvo alcuni disturbi, ci terrà compagnia per l'intera seconda decade di maggio. Qualche temporale non mancherà nelle zone interne del centro e al nord specie nel fine settimana, ma nel complesso la situazione del tempo sarà più che accettabile sulla nostra Penisola almeno fino al giorno 20 maggio.

Oltre al bel tempo, si assisterà anche ad un graduale aumento delle temperature massime che si porteranno su valori quasi estivi.

La prima mappa è le media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 18 maggio:

Alta pressione ben salda sul Mediterraneo e sull'Italia con generali condizioni di bel tempo quasi ovunque, a parte qualche locale incertezza.

Come cambierà la situazione? Lentamente, la struttura stabilizzante tenderà a trasferirsi verso l'Europa occidentale e il vicino Atlantico. Da est giungerà aria fresca che farà peggiorare il tempo in Italia proprio all'inizio della terza decade mariana, con anche un sensibile calo delle temperature.

Ecco cosa potrebbe succedere nella giornata di domenica 22 maggio:

Mentre i Paesi dell'Europa occidentale saranno interessati da un anticipo d'estate, il bacino del Mediterraneo e l'Italia saranno sotto il tiro di correnti fresche ed instabili che riporteranno piogge e temporali da nord a sud con anche un cospicuo calo termico.

Si tratta al momento di una linea di tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci.

