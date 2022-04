Meteo 15 giorni: alta pressione ferma al palo, molti TEMPORALI ed INSTABILITA' per l'Italia

Il breve periodo di bel tempo che stiamo vivendo è connesso alla temporanea espansione dell'alta pressione verso l'Europa centrale e l'Italia. Pur dando vita a condizioni di stabilità, la figura altopressoria si presenta piuttosto debole e potenzialmente attaccabile dalle correnti più fresche provenienti dal nord Europa.

A partire dal 1° maggio le condizioni meteorologiche in Italia subiranno una modifica: l'anticiclone migrerà in Atlantico e sul suo bordo orientale scenderà l'aria fredda pronta a costruire depressioni ed instabilità sul nostro Paese stante il contrasto termico con il mare più caldo.

La prima mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per venerdi 6 maggio:

Alta pressione in Atlantico, aria fredda diretta verso il Mediterraneo (freccia blu) e costruzione di una blanda depressione foriera di acquazzoni e temporali a macchia di leopardo sul nostro Paese, in un contesto non caldo.

La traccia dell'alta pressione sul vicino Atlantico è ben visibile dalla probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata successiva, ovvero sabato 7 maggio:

Come una coperta troppo corta, l'alta pressione non riuscirà a proteggere l'Italia che resterà in balia di una probabilità di pioggia MEDIA o ELEVATA dove vedete i colori più accesi.

Infine, volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 10 maggio, si potrebbe addirittura riaprire un corridoio perturbato da ovest con una perturbazione ad interessare il nord e parte delle regioni centrali:

Piogge al nord e al centro in un contesto anche abbastanza fresco; relativamente migliore la situazione sul resto d'Italia specie al sud dove le schiarite saranno anche ampie.

