Meteo 15 giorni: alta pressione e bel tempo fino al 20 giugno, poi TEMPORALI?

Il tempo della prossima settimana sembra contrassegnato dalla presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Non si tratterà però di una struttura inossidabile; nelle zone interne e su parte del settentrione (segnatamente i settori a nord del Po) potrebbero prendere piede alcuni temporali pomeridiani che testimonieranno l'assetto non troppo solido dell'alta pressione alle quote superiori; solo sul finire della settimana prossima la struttura stabilizzante potrebbe divenire più forte.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 18 giugno:

C'è davvero poco da aggiungere con le parole ad una mappa del genere. Alta pressione sul Mediterraneo e stabilità conclamata in Italia da nord a sud, con temperature superiori alle medie del periodo.

Le correnti atlantiche seguiteranno a scorrere a nord del 50° parallelo, non interessando il nostro Paese. Questa situazione si manterrà inalterata fino al giorno 20 giugno; a seguire l'anticiclone dovrebbe iniziare a sgonfiarsi.

Ecco infatti cosa prevede la media degli scenari americana per mercoledi 22 giugno:

Risulta ben visibile la dipartita dell'alta pressione a favore di una circolazione depressionaria più fresca ed instabile che potrebbe abbracciare quasi tutta l'Italia, ma in modo particolare il centro e il nord. Qui avremo il maggiore rischio di temporali associati a benefici cali termici.

Il clima risulterà invece ancora stabile sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali, zone maggiormente vicine alla cupola calda africana.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tracollo-dell-alta-pressione-dopo-il-20-giugno-quanto-c-di-vero-/94078/