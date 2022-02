METEO 15 GIORNI: alta pressione DOMINANTE; quando un CAMBIAMENTO?

La prossima settimana sarà probabilmente la più anticiclonica di questo inverno sulla nostra Penisola. Fino ad ora l'alta pressione ha disturbato in maniera evidente la stagione invernale, ma qualche passaggio freddo ed instabile si è visto, anche se solo lungo il versante adriatico e al sud, stante la posizione parzialmente defilata dell'anticiclone più ad ovest.

Durante la prossima settimana, invece, l'alta pressione si piazzerà proprio sulle nostre teste, negando qualsiasi fenomeno e creando i presupposti per nebbie ed inquinamento sulle pianure e vicino alle città.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 11 febbraio:

Inverno al capolinea? E' ancora presto per dirlo, anche se le possibilità stanno aumentando di giorno in giorno. Sta di fatto che per tutta la prossima settimana, un forte anticiclone monopolizzerà il tempo dell'Italia da nord a sud, negando qualunque precipitazione. Resteranno solo le inversioni termiche sulle pianure a ricordarci che saremo a febbraio, dato che in montagna e in collina sarà primavera inoltrata.

Possibilità di cambiamenti? Probabilmente attorno al 15 febbraio l'alta pressione potrebbe mollare un po' la presa, ma di piovose perturbazioni o ondate di freddo non se ne parlerà. Ecco infatti la media degli scenari americana valida per martedi 15 febbraio:

Viene in sostanza riproposto ciò che abbiamo detto nei giorni scorsi. L'alta pressione si farà un po' da parte, ma non uscirà completamente della scena meteorologica italiana.

In altre parole, il pachiderma si sposterà un po' ad ovest ed allora forse sarà possibile avere un po' di instabilità in Italia, accompagnata da un calo delle temperature. Servirebbe ben altro per dare un po' di fiato ai terreni del settentrione arsi da mesi di siccità. Vedremo e speriamo che questa eventualità sia possibile dopo metà mese, per adesso non si vedono ancora sbocchi in questo senso.

