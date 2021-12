Meteo 15 giorni: ALTA PRESSIONE alla riscossa, ma...

Questa volta l'alta pressione sembra fare sul serio. La dinamicità e il clima più freddo ci terranno compagnia per tutta la settimana, offrendo altre occasioni nevose ad alcune regioni oltre ovviamente alla neve dell'Immacolata al nord-ovest.

All'inizio della prossima settimana il getto atlantico inizierà a spingere, costringendo l'alta pressione delle Azzorre a distendersi verso levante, ricoprendo la nostra Penisola e buona parte dell'Europa centrale.

In sostanza, sarà l'inizio di un periodo meteorologico più tranquillo, dopo tanta instabilità e maltempo che hanno scorazzato in lungo ed in largo nel Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 16 dicembre:

C'è davvero poco da dire: alta pressione ben salda sull'Italia con clima stabile da nord a sud. Questa situazione determinerà una notevole intensificazione delle nebbie sulle pianure, unitamente al ristagno delle sostanze inquinanti nelle grandi città...il tutto mentre sui colli e sui monti splenderà un sole quasi primaverile.

Questa situazione potrebbe durare fino all'inizio della terza decade mensile, seppure con qualche cambiamento. A tal proposito vi mostriamo la media degli scenari del modello amercano valida per lunedi 20 dicembre:

Ancora alta pressione, ma leggermente più sbilanciata ad occidente. Ciò potrebbe consentire rientri di aria fredda da nord che lambirebbero le regioni adriatiche e il meridione con qualche nevicata in Appennino. Sul resto d'Italia la situazione non cambierà molto, al netto di una diminuzione di nebbie e foschie stante l'arrivo di una maggiore ventilazione settentrionale.

