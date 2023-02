Meteo 15 giorni: a passi spediti verso la PIOGGIA e la NEVE

Signori, finalmente si cambia! Il tempo cambierà già dal prossimo fine settimana con un crescendo che inizierà al nord a partire dalla giornata di giovedi 23 febbraio, per culminare con la formazione di una profonfa depressione sul Mediterraneo durante l'ultimo week-end di febbraio.

Arriverà finalmente la pioggia anche in quelle aree dove la siccità sta picchiando duro; arriverà ovviamente anche la neve sulle nostre montagne del nord e del centro, con possibili intrusioni anche a bassa quota se le temperature lo consentiranno...ma soprattutto se ne andrà l'alta pressione con la sua scomoda presenza.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 28 febbraio:

E' apprezzabile il colpo d'occhio di una depressione nel Mediterraneo alimentata da correnti fredde di matrice orientale. L'alta pressione andrà lassù, sulla Scandinavia con un massimo molto solido di 1035 mb.

Questa situazione non potrà che elargire tanta pioggia sull'Italia, come mostra la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida proprio per martedi 28 febbraio:

Notiamo molte zone d'Italia con probabilità di pioggia elevata o molto elevata; media solo all'estremo sud e lungo il medio-basso Adriatico. Pioggia, ma ovviamente neve sui rispettivi rilievi a quote anche interessanti, ovviamente tutte da valutare al momento.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 5 marzo, la media degli scenari americana mostra l'alta pressione sempre lontana dalla nostra Penisola, che sarà ancora interessata da condizioni instabili e piuttosto fredde.

Questa situazione potrebbe continuare, con tutta probabilità, per buona parte della prima decade di marzo. Sarebbe davvero una manna per tentare un recupero delle riserve idriche dopo l'ennesimo inverno disastroso. Vedremo.

