Meteo 15 giorni: a fine mese CAMBIERA' TUTTO?

"E' ora di cambiare". Le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali, segnatanente il lato tirrenico, non ne possono più di correnti orientali secche e di freddo sterile. Ancora un po' di pazienza e la nuova stagione (la primavera) ci aiuterà ad uscire da questa "empasse" che per alcune regioni è iniziata ai primi di dicembre e non è mai venuta meno.

C'è bisogno di aria nuova, che porti la pioggia dove serve e consenta alla primavera di entrare in scena sull'Italia, facendo il suo corso.

Il cambiamento di stagione quest'oggi è tangibile nelle elaborazioni a medio-lungo termine. E' vero che l'arrivo della pioggia al nord ha subìto diversi rinvii nelle settimane scorse, ma questa volta il pattern coriaceo dell'inverno potrebbe essere lentamente rimosso.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 31 marzo:

Ecco lo "sblocco piovoso" tanto atteso al nord e al centro. Notate la depressione che abbraccerà tutta l'Italia, ma in modo particolare il settore centro-settentrionale italico dove arriverà finalmente la pioggia, oltre alla neve sui rilievi. L'alta pressione verrà spezzata in due tronconi ed agirà ai lati della nostra Penisola, senza più interessarci.

Anche in questa sede vi mostriamo la probabilità di pioggia imbastita dal modello americano per giovedi 31 marzo:

Gli ultimissimi aggiornamenti optano per una probabilità elevata che possa piovere al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale nel periodo suddetto; probabilità media invece sul resto d'Italia ad eccezione dell'estremo sud dove la medesima probabilità viene giudicata al momento bassa.

A seguire cosa potrebbe succedere? Dopo questo episodio, si potrebbe aprire la via delle umide correnti atlantiche con perturbazioni e piogge dirette essenzialmente verso il centro e il nord, mentre il meridione risulterà maggiormente riparato. Ecco la media degli scenari americana estrapolata per il 4 aprile:

Insomma...a partire da fine mese la primavera potrebbe entrare in scena con le sue piogge, accompagnate da un clima abbastanza mite. Urgono ovviamente conferme a riguardo che vi verranno fornite di volta in volta in base al comportamento dei modelli; continuate quindi a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località