Da un estremo all'altro: oltre a tanta PIOGGIA arriverÃ  addirittura il FREDDO e la NEVE? Gli ultimi AGGIORNAMENTI

Ancora qualche giorno in compagnia dell'alta pressione e del caldo anomalo, poi a partire dal fine settimana la situazione sull'Italia dovrebbe cambiare radicalmente.

L'alta pressione africana dovrebbe uscire di scena, lasciando spazio ad un altro anticiclone nettamente più freddo che si posizionerà sull'Europa centrale. Sul bordo meridionale di questa nuova figura stabilizzante prenderà piede un afflusso di aria più fredda che gettandosi nel calderone mediterraneo, darà luogo a pioggia e maltempo nell'arco della settimana prossima sul nostro Paese.

La prima mappa che vi proponiamo riguarda la probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di mercoledi 18 ottobre...tra una settimana esatta. Vi ricordiano che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo che la nostra Penisola verrà abbracciata da una probabilità di pioggia MEDIA o ELEVATA dove vedete i colori che tenderanno al rosso. Pioggia, ma anche NEVE a quote non troppo elevate sulle regioni settentrionali, che nel medesimo periodo potrebbero essere raggiunte da aria più fredda proveniente dall'est europeo.

Se esaminiamo la media termica degli scenari a 1500 metri del modello americano, notiamo quanto detto poco sopra:

Il nord Italia si troverebbe vicino all'isoterma 0° a 1500 metri che si fermerebbe a ridosso delle Alpi orientali. Si tratta per il momento di un'ipotesi che tuttavia riteniamo giusto segnalare.

Se esaminiamo ad esempio la media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno (mercoledi 18 ottobre), si nota come l'aria fredda potrebbe fermarsi prima, senza entrare sull'Italia:

Secondo il modello nostrano, la Penisola avrebbe lo stesso un tempo piovoso, ma accompagnato da aria umida e scarsamente fredda legata al flusso atlantico in ingresso dalla Penisola Iberica. Al momento riteniamo più plausibile questa ipotesi, ma è bene seguire il tutto con molta attenzione perchè la natura lavora spesso per estremi e non per "giusti mezzi".

Cosa potrebbe succedere successivamente? Secondo la media degli scenari del modello americano, l'autunno potrebbe continuare sotto la sua forma più classica, ovvero abbastanza mite, ma piovoso e umido.

Questa la mappa estrapolata oggi dal modello di oltre oceano per domenica 22 ottobre:

Depressione sul Mediterraneo con correnti sciroccali, tempo umido e piovoso, ma non freddo. Notate l'alta pressione che si disporrà più ad est, senza più interessarci.

RIASSUMENDO: L’Italia sta per salutare il caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, causato dall’alta pressione africana. A partire dal fine settimana, infatti, un altro anticiclone più freddo si posizionerà sull’Europa centrale, favorendo l’ingresso di aria più fredda e instabile sul Mediterraneo. La prossima settimana sarà all’insegna della pioggia e del maltempo sull’Italia, con fenomeni anche intensi e diffusi. Le regioni settentrionali potrebbero vedere anche la neve a quote non troppo elevate, soprattutto nella giornata di mercoledì 18 ottobre, quando la probabilità di pioggia sarà massima. La natura del flusso freddo è ancora oggetto di incertezza: potrebbe provenire dall’est europeo o dall’Atlantico, con effetti diversi sulle temperature e sulla quota neve. La tendenza successiva indica un autunno classico, ovvero abbastanza mite, ma piovoso e umido.

