CONFERME: dicembre si aprirà con il MALTEMPO e la NEVE a bassa quota su alcune regioni

Non è tempo di alta pressione sull'Italia, almeno per il momento. La figura stabilizzante questa volta prenderà una sonora sberla e tenderà ad isolarsi nei pressi dell'Islanda, senza più intervenire sulla scena mediterranea ed italica almeno fino ai primi giorni di dicembre.

In una prima fase vivremo un periodo relativamente più freddo con precipitazioni segnatamente al centro e al sud, ma all'inizio di dicembre potrebbe scavarsi una vasta depressione sull'ovest del Continente foriera di maltempo anche per le regioni settentrionali, dove la neve potrebbe cadere a bassa quota, senza disdegnare del tutto l'ipotesi "pianura".

La media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 1 dicembre è molto eloquente:

Una vistosa sacca di maltempo si impossesserà dell'Europa occidentale inviando umide correnti meridionali sull'Italia. Da qui il tempo prevalentemente piovoso specie lungo il Tirreno e al nord, ma attenzione! Se esaminiamo la media termica a 1500 metri prevista sempre per venerdi 1 dicembre, si nota una cosa molto interessante:

Notiamo come il freddo resti inchiodato all'Europa centro-settentrionale ed in parte al nord Italia dove alla medesima quota le isoterme saranno di poco al di sotto dello zero. Questo potrebbe abbassare sensibilmente il limite della neve sull'alta Italia, senza disdegnare del tutto la possibilità che i fiocchi possano scendere in pianura.

Sul resto d'Italia prenderà invece piede un clima mite e piovoso specie lungo il Tirreno e le aree interne, con la neve che cadrà solo a quote elevate.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando a martedi 5 dicembre, il tempo sembra mantenersi instabile sull'Italia, come viene mostrato da questa mappa:

Alta pressione ancora lontana dall'Italia, che seguiterà ad essere abbracciata da un'area di bassa pressione con elevato rischio di precipitazioni in un contesto piuttosto freddo.

Non ci resta quindi che aspettare le prossime emissioni modellistiche per poter confermare od opportunamente correggere questa evoluzione. Continuate a seguirci!

