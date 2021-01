Meteo 7 giorni: nuova PERTURBAZIONE nel week-end, poi temporanea fase stabile

Si conclude il periodo relativamente freddo e secco che abbiamo vissuto negli ultimi due giorni, indotto dalla rotazione temporanea delle correnti dai quadranti settentrionali. Da giovedi 28 gennaio le correnti atlantiche torneranno a fare la voce grossa, proponendo due distinte perturbazioni.

La prima sarà molto veloce e determinerà qualche pioggia al centro-sud nella giornata di venerdi; la seconda, più intensa, impegnerà l'Italia tra sabato 30 e domenica 31 gennaio con piogge sparse e nevicate in montagna.

Le temperature, dopo il calo avvenuto in questi giorni, tenderanno ad aumentare e per qualche giorno non saremo avvolti dai rigori del freddo, specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra le piogge attese in Italia nella giornata di sabato 30 gennaio:

Le piogge interverranno su parte del nord e lungo il Tirreno a partire dal pomeriggio-sera della giornata prefestiva, assumendo carattere nevoso sull'Appennino settentrionale sopra i 1000-1200 metri.

Il medesimo fronte nella giornata di domenica 31 gennaio scivolerà verso il versante adriatico e il meridione con il suo carico di pioggia e neve in montagna, liberando progressivamente il nord e l'alto Tirreno dalla morsa dei fenomeni.

Il quadro termico non presenterà punte eccessive di freddo. Qualche grado in meno sarà comunque avvertito durante il week-end ad iniziare dalle regioni settentrionali, associato ad un clima ventoso.

La nuova settimana e il nuovo mese si apriranno con un lunedi ancora instabile e piuttosto fresco, specie a centro e al sud:

Ecco le correnti relativamente fredde da nord-ovest che faranno fuggire i fenomeni verso il meridione e parte del centro, sotto la spinta di una zona anticiclonica presente in sede iberica.

Questa, nelle giornate di martedi 2 e mercoledi 3 febbraio, si porterà sull'Italia garantendo una breve fase mite e stabile da nord a sud:

Nel contempo si organizzerà in Atlantico una complessa depressione che avvicinandosi all'Italia darà luogo a maltempo nella seconda parte della settimana prossima, ma cediamo la parola al Fantameteo per tutti i dettagli.

RIASSUMENDO

Giovedi 28 e venerdi 29 gennaio tempo variabile, mite e ventoso in Italia con qualche pioggia di passaggio venerdi al centro e al sud. Asciutto altrove.

Sabato 30 gennaio: peggiora sui settori meridionali del nord e sul Tirreno nell'arco della giornata con piogge e neve sui monti sopra i 1000 metri. Ancora in attesa il resto d'Italia con nubi sparse senza fenomeni.

Domenica 31 gennaio: migliora al nord e sul Tirreno, maltempo al sud e sul versante adriatico con pioggia e neve in montagna. Lieve calo termico e clima ventoso.

Lunedi 1 febbraio: ancora instabile al sud e su parte delle regioni centrali con rischio di rovesci e neve sopra i 1000-1200 metri. Tempo nel complesso asciutto al nord. Clima relativamente freddo e ventoso.

Martedi 2 e mercoledi 3 febbraio: tempo stabile su tutta l'Italia a parte locali addensamenti senza conseguenze. Clima mite ovunque.

