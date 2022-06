WEEK-END tra temporali e caldo estremo?

Il grande caldo ci farà compagnia per tutta la settimana su alcune regioni, per quasi tutta la settimana su altre. Centro e sud Italia saranno l'obiettivo prediletto dell'anticiclone africano per l'intera settimana, dando così inizio ad una severa ondata di caldo contrassegnata non solo da alte temperature ma anche da tantissima afa.

Il nord Italia, invece, vivrà sicuramente giornate calde ma con la possibilità di isolati e forti temporali. L'arco alpino e il nordovest saranno i settori più ai margini del promontorio anticiclonico nord africano, per cui sarà più probabile la presenza di acquazzoni e temporali tavolta violenti nei prossimi giorni.

Una prima passata instabile potrebbe concretizzarsi tra mercoledì e giovedì come visto in questo articolo, poi un'altra piuttosto incisiva potrebbe manifestarsi tra venerdì, sabato e domenica stante il passaggio di un piccolo ma insidioso nucleo instabile dalla Francia.

Trattandosi di temporali è lecito attendersi accumuli di pioggia molto disorganizzati, seppur localmente molto abbondanti e dannosi su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. Siamo ben lontani, purtroppo, dal parlare di un'ondata di maltempo in grado di tamponare la pesante crisi idrica che affligge gran parte d'Italia.

Su tutte le regioni centrali e meridionali sarà un week-end dominato prevalentemente dal Sole e dal caldo eccezionale. Le massime, infatti, potrebbero sfiorare i 41-42°C nelle aree interne, specie in Sicilia, durante il pomeriggio di domenica: