WEEK-END: l'anticiclone ci riprova, ma cosa succede alle TEMPERATURE?

Un flusso d'aria più instabile e leggermente più fresca sta attraversando l'Italia da circa due giorni, favorendo la formazione di molti temporali anche violenti e garantendo quantomeno un leggero calo delle temperature dopo la grande calura patita nelle ultime settimane.

L'instabilità riprenderà quota nel corso di venerdì grazie all'ingresso di un fronte temporalesco ben organizzato al nord, che sarà responsabile di isolati nubifragi, grandinate e forti venti (ve ne abbiamo parlato qui).

Ma cosa ci aspetta nel fine settimana? Tra sabato e domenica si consumeranno gli ultimi fenomeni legati a questo flusso instabile atlantico, dopodiché l'anticiclone riprenderà quota inglobando tutto il Mediterraneo occidentale e parte dell'Italia.

SABATO 30 - piogge e temporali tra notte e prime ore del mattino al nordest, poi migliora in giornata. Temporali pomeridiani possibili su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Appennino campano/laziale/calabrese. Più stabile altrove. Temperature in calo ovunque di 2-4°C.

DOMENICA 31 - generalmente stabile su tutta Italia, eccetto isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali e in Appennino tra Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Rari fenomeni anche nell'entroterra siciliano. Temperature stazionarie o in leggero calo. Maestrale in netto rinforzo sul medio-basso Adriatico e al sud.