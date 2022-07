ONDATA di TEMPORALI anche FORTI in arrivo; vediamo dove e quando

La fase moderatamente instabile e relativamente meno calda che ci sta interessando da qualche giorno, subirà un acuto nella giornata di venerdi 29 luglio segnatamente sulle regioni settentrionali. Merito o demerito di una nuova perturbazione che tra il pomeriggio e la serata di venerdi lambirà il nord Italia determinando una nuova ondata di temporali anche intensi in movimento da ovest verso est.

Dove saranno più intensi i fenomeni? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 29 luglio:

Come già anticipato, i fenomeni saranno presenti essenzialmente al nord e tra il pomeriggio e la serata. Al mattino, a parte qualche piovasco al nord-ovest, non succederà quasi nulla.

I temporali arriveranno con moto da ovest verso est nel primo pomeriggio. In serata si prevedono fenomeni intensi tra il basso Piemonte, la Lombardia e il nord-est, con probabile interessamento anche del Golfo Ligure tra la sera e la notte su sabato 30 luglio. I temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e colpi di vento. Al centro e al sud non succederà nulla a parte qualche rovescio in serata sull'alta Toscana.

Temperature in lieve calo al nord, stazionarie su valori abbastanza alti al centro e al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località