ULTIMISSIME sulle MOSSE del FREDDO in Europa e in Italia

E' una lotta all'ultimo chilometro e all'ultimo grado; l'ondata di freddo che i modelli cercano di inquadrare per la fine della prima decade di febbraio porta inevitabili scossoni in tutte le elaborazioni.

Il panorama modellistico di ieri proponeva un'asse freddo più meridionale, con possibilità di interessamento dell'Italia centro-settentrionale. Oggi, le medesime elaborazioni alzano un po' la colata che sembra diretta principalmente verso il centro e il nord dell'Europa, con il settentrione ai margini.

Ribadiamo che si tratta di comprensibili "balletti" delle elaborazioni, che a queste distanze temporali sono sempre all'ordine del giorno.

La prima mappa mostra la situazione imbastita dallo scenario ufficiale del modello americano per martedi 9 febbraio:

Il maltempo di certo non mancherà sull'Italia, con piogge, temporali e vento forte...ma il FREDDO? Ve lo mostriamo nella mappa termica a 1500 metri valida per il medesimo giorno, ovvero martedi 9 febbraio:

Come vedete, la massa gelida potrebbe effettivamente fare il giro largo interessando tutta l'Europa centro-settentrionale, con ingressi poco decisi solo al settentrione.

Questa situazione tuttavia è ancora suscettibile di modifiche in quando basterebbe la presenza di un anticiclone di blocco più coriaceo in Atlantico per far vivere una notevole ondata di freddo quantomeno al nord e al centro.

Alcuni scenari alternativi del modello americano NON RINUNCIANO a questo progetto per la fine della prima decade di febbraio:

Basterebbe che il blocco ad ovest fosse maggiormente deciso per avere un episodio invernale di tutto rispetto su gran parte della nostra Penisola.

Rispetto al pomeriggio di ieri, tuttavia, lo scenario freddo più probabile si presenta oggi con temperature a 1500 metri più elevate

24 ore fa lo scenario più incline al freddo aveva il 25% di probabilità di garantire una -8° a 1500 sul nord Italia; questa mattina il medesimo scenario e con la medesima probabilità garantisce solo una -4° sulle alte pianure del nord, con l'isoterma 0° che taglierebbe il centro Italia. Un passo indietro...innegabile!

Anche la media termica di tutti gli scenari che è statisticamente l'ipotesi più attendibile, questa mattina tira un po' i remi in barca rispetto a 24 ore fa.

L'isoterma -4° finirebbe sulle Alpi e la 0° (sempre a 1500 metri) taglierebbe le Marche, la Toscana e il Mar Ligure. In altre parole, un'ondata di freddo al nord senza infamia e senza lode.

Nonostante tutto, la situazione resta avvincente. Noi vi diamo appuntamento questo pomeriggio ad una nuova puntata de "le mosse del freddo" per vedere se la situazione tornerà ad essere maggiormente incline ad un nostro interessamento.

