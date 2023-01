UFFICIALE: 2022 l'anno più caldo di sempre in Italia - le MAPPE

Il nuovo record è stato scritto: il 2022 diventa l'anno più caldo di sempre, almeno da quando esistono le rilevazioni, in tutta Italia. È stato di gran lunga superato anche il 2018, che fino a pochi giorni fa deteneva il primato delle annate più calde in Italia.

I dati diffusi dal CNR sono eloquenti e significativi: la temperatura media dell'Italia dell'intero 2022 supera la media trentennale (1990-2020) di ben 0.98°C. Quasi 1 grado oltre le medie che va ancora una volta, come se non bastasse, a certificare il cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo.

L'anomalia termica di 0.98°C è frutto della media dei macro-settori italiani (nord, centro e sud). Da questa possiamo estrapolare quella del nord Italia che è risulta essere la più alta dello Stivale: addirittura +1.28°C sulla media trentennale. Al centro l'anomalia è di +0.94°C e al sud di +0.79°C. L'anomalia delle temperature massime del 2022 è ancor più clamorosa! Dalla mappa di seguito, infatti, possiamo notare un'anomalia di temperatura media, al nord, di ben +1.68°C!

Pensate che il 2018, l'anno più caldo di sempre in Italia fino a qualche giorno fa, aveva registrato un'anomalia (rispetto alla media trentennale) di +0.75°C. Col 2022 è stata di gran lunga superata quell'anomalia.

Non è un caso che l'anomalia peggiore è proprio quella del nord Italia, con ben +1.28°C rispetto ai trent'anni precedenti. Si tratta del risultato di un vero e proprio cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo, frutto della persistenza degli anticicloni (spesso sub-tropicali) a discapito delle perturbazioni atlantiche e delle correnti fredde del nord Europa. La grande siccità in atto al nord da oltre un anno è l'ulteriore dimostrazione di come gli ingranaggi dei flussi atmosferici si siano inceppati, tanto da proporre spesso (e non volentieri) le solite figure bariche.