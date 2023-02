Tutto il MALTEMPO e il FREDDO di giovedi e venerdì in Italia

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le prime ore di giovedi 9 febbraio:

Si formerà una depressione poco a sud della Sicilia che farà affluire correnti orientali molto fredde verso la nostra Penisola.

Queste sono le temperature previste alle ore 15 della giornata in parola:

Temperature sottozero in pieno giorno lungo tutta la catena dell'Appennino centro-settentrionale. Sulla Pianura Padana, sempre in pieno giorno, non si salirà sopra i 5°. Il freddo riguarderà anche le altre regioni; aria leggermente più mite solo sul basso Tirreno e parte della Sicilia dove si raggiungeranno i 10°.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 9 febbraio:

Confermiamo MALTEMPO anche severo sulla Sicilia orientale e il sud della Calabria, con piogge intense e tanta neve sopra i 500-700 metri. Rovesci anche sulla Sardegna orientale con neve oltre i 350-400 metri.

Il ventaglio di correnti orientali risalirà anche l'Adriatico portando neve fino in pianura sulla Romagna e sopra i 100-200 metri tra Marche, Abruzzo e Molise. Si tratterà comunque di spruzzate di neve senza grossi accumuli. Su tutte le altre regioni tempo ventoso, freddo, ma secco.

Nella giornata di venerdi si prevede un miglioramento al centro e sulla Sardegna. Ancora maltempo all'estremo sud, ecco la mappa:

Coinvolte ancora la Sicilia e il sud della Calabria con piogge anche intense e neve oltre i 500 metri in Calabria e 800 metri in Sicilia. Nel corso della giornata la situazione dovrebbe comunque migliorare.

Su tutte le altre regioni tempo stabile, con gelate al mattino anche in pianura, mentre nel pomeriggio i valori si faranno più miti ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località