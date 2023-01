Tutto il MALTEMPO del WEEK-END: le aree maggiormente colpite

Freddo, ventoso, ma tempo asciutto al nord e sul medio-alto Tirreno, maltempo al sud e sul medio-basso versante adriatico con abbondanti nevicate in Appennino. Sembra essere questo il filo conduttore del tempo in Italia nel prossimo fine settimana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 21 gennaio:

Ecco il maltempo lungo il versante adriatico, al limite fino alla Romagna. Qui avremo nevicate anche copiose in Appennino sopra i 300-400 metri, localmente anche a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Più in basso avremo rovesci di pioggia o graupel in occasione dei groppi più forti. Maltempo anche al sud, specie su Molise, Puglia Garganica, Calabria e nord Sicilia, con quota neve sopra i 600-700 metri e molti rovesci anche a carattere temporalesco.

Su tutte le altre regioni invece splenderà il sole, anche se farà freddo specie di notte e al mattino, unitamente ad un clima ventoso lungo le coste.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 22 gennaio:

Un rientro freddo da est porterà nevicate tra la Romagna e le Marche sopra i 300-350 metri. Neve anche al sud, sopra i 500-600 metri e sulla Sardegna orientale sopra i 600-700 metri. Notate infine i rovesci sparsi anche di tipo temporalesco tra la Sicilia e la Calabria e precipitazioni piovose intense in prossimità del Salento.

Al nord e sul Tirreno (fino alla Campania) tempo asciutto ed abbastanza soleggiato, specie al nord, ma con gelate nelle ore notturne.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/gli-esperti-di-meteolive-a-confronto-come-andr-a-finire-l-inverno-/96082/