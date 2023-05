Tutti i TEMPORALI fino a metà settimana: dove si formeranno? Quali regioni interesseranno?

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le ore centrali di martedi 30 maggio:

Alta pressione forte sulle Isole Britanniche e lacuna barica sul Mediterraneo. Una situazione che sta andando avanti da molto tempo e che determina un'instabilità latente sulla nostra Penisola. Ciò significa che sull'Italia potranno scoppiare improvvisi temporali anche dopo una mattinata soleggiata, con maggiore interessamento delle aree interne e montuose.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola per l'intera giornata di domani, martedì 30 maggio:

La aree che non avranno temporali saranno l'Emilia Romagna, il basso Veneto, la Toscana fino all'Umbria. Niente temporali anche lungo il versante adriatico. In queste regioni il tempo sarà quindi buono. Su tutte le altre regioni la mattinata partirà col sole. Il pomeriggio sarà invece decisamente più instabile con rischio di rovesci e temporali in parziale sconfinamento sulle pianure e lungo le coste del Tirreno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di mercoledì 31 maggio:

Instabilità sull'Italia in aumento! Come vedete, compariranno nuclei temporaleschi anche sul mare, ovviamente nelle ore notturne; per il resto i temporali saranno spesso arroccati alle aree interne e montuose nel pomeriggio. Fenomeni praticamente assenti solo sull'Emilia Romagna e lungo il versante adriatico.

Temperature in genere nella norma, un po' fresche solo sotto i temporali.

