Tra lunedi e martedi nuova fase di MALTEMPO sull'Italia

Ecco la perturbazione che nella notte tra lunedi 26 e martedi 27 ottobre taglierà come una lama nel burro la nostra Penisola, con la complicità di una depressione posta sul Golfo Ligure:

Quando un fronte atlantico subisce un rallentamento all'altezza del Mar Ligure formando una depressione in loco, sull'Italia arriva in genere tanta pioggia ad iniziare dalle regioni settentrionali.

I modelli odierni sono tutti concordi nel vedere un passaggio perturbato corposo sulla nostra Penisola all'inizio della settimana prossima; di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese per lunedi 26 ottobre secondo il modello europeo:

Piogge e rovesci intensi saranno possibili sulla Liguria e sulla fascia alpina e prealpina centro-orientale, dove potrebbe nevicare ma solo oltre i 1500-1800 metri.

Piogge sul resto del nord ad eccezione forse della Romagna; rovesci in arrivo sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno, in trasferimento verso le zone interne. In attesa ancora il meridione, la Sicilia e il medio-basso Adriatico dove le piogge saranno scarse o assenti.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 27 ottobre:

I rovesci si staglieranno tra il nord-est, il centro italia, la Campania e la Sicilia. Si allenterà invece la morsa del maltempo al nord-ovest e sulla Sardegna anche se in un contesto ancora instabile. All'asciutto la Puglia, la Calabria e la Lucania, zone che verranno interessate successivamente.

Non farà freddo...solo un po' di fresco sotto i rovesci piu intensi.

